Иванов объяснил, почему тренером "Спартака" он видит Аленичева

"Мне бы хотелось, чтобы шанс получил кто-то из прославленных спартаковцев. К примеру, Дмитрий Аленичев. Не будем забывать про вклад в чемпионство 2017-го. Две трети футболистов того состава привел именно Дмитрий Анатольевич. Времени с тех пор прошло достаточно, Аленичев помудрел, проанализировал свои ошибки, — написал Иванов в колонке на "Спорт-Экспресс".
Дмитрий Аленичев возглавлял "Спартак" с июня 2015 по август 2016 года. В ноябре 2025 года с поста главного тренера красно-белых ушел Деян Станкович. На данный момент исполняющим его обязанности работает Вадим Романов. Под его руководством команда провела четыре матча, в которых два раза одержала победу, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 29 очков.
Фото: ФК "Спартак"