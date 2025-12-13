Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Иванов объяснил, почему тренером "Спартака" он видит Аленичева

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов предложил кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Мне бы хотелось, чтобы шанс получил кто-то из прославленных спартаковцев. К примеру, Дмитрий Аленичев. Не будем забывать про вклад в чемпионство 2017-го. Две трети футболистов того состава привел именно Дмитрий Анатольевич. Времени с тех пор прошло достаточно, Аленичев помудрел, проанализировал свои ошибки, — написал Иванов в колонке на "Спорт-Экспресс".

Дмитрий Аленичев возглавлял "Спартак" с июня 2015 по август 2016 года. В ноябре 2025 года с поста главного тренера красно-белых ушел Деян Станкович. На данный момент исполняющим его обязанности работает Вадим Романов. Под его руководством команда провела четыре матча, в которых два раза одержала победу, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.

"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 29 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится