"Мы по-прежнему находимся в поисках главного тренера. Идет рабочий процесс. Тренер желательно должен появиться до нового года, подготовиться команду к сборам, провести их. А мы уже 9 января начинаем", - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, 7 декабря главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев объявил о решении покинуть свой пост после поражения в домашнем матче 18-го тура РПЛ от "Пари НН" (0:1). Спустя несколько дней клуб принял отставку специалиста.
На зимнюю паузу в чемпионате махачкалинцы ушли, занимая 13-е место в турнирной таблице и находясь в зоне стыковых игр. По итогам 18 прошедших туров динамовцы набрали 15 очков. От зоны прямого вылета в Первую лигу команду отделяет три балла.
В махачкалинском "Динамо" ответили, когда в команде должен появиться главный тренер
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов рассказал о поиске нового главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала