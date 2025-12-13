Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Бернли
2 - 3 2 3
ФулхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Барселона
2 - 0 2 0
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
КремонезеЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
ЛациоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
3 - 1 3 1
БрестЗавершен
Метц
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен

В махачкалинском "Динамо" ответили, когда в команде должен появиться главный тренер

Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов рассказал о поиске нового главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мы по-прежнему находимся в поисках главного тренера. Идет рабочий процесс. Тренер желательно должен появиться до нового года, подготовиться команду к сборам, провести их. А мы уже 9 января начинаем", - цитирует Газизова "СЭ".

Напомним, 7 декабря главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев объявил о решении покинуть свой пост после поражения в домашнем матче 18-го тура РПЛ от "Пари НН" (0:1). Спустя несколько дней клуб принял отставку специалиста.

На зимнюю паузу в чемпионате махачкалинцы ушли, занимая 13-е место в турнирной таблице и находясь в зоне стыковых игр. По итогам 18 прошедших туров динамовцы набрали 15 очков. От зоны прямого вылета в Первую лигу команду отделяет три балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится