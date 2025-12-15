Быстров: какая польза от прихода в РПЛ таких тренеров, как Морено?

По мнению Быстрова, наблюдать за нашими тренерами интереснее, чем за иностранцами.
"Когда в РПЛ приходят наши тренеры с большим именем, как Черчесов, на них приятно смотреть, в отличие от второсортных иностранцев. Им полностью доверяют, мы это терпим, а потом все равно выгоняем. Какая польза от прихода Морено и таких как он? Да никакой", — сказал Быстров в программе "О, родной футбол!".
На данный момент в РПЛ работают два иностранных главных тренера — ЦСКА возглавляет швейцарец Фабио Челестини, "Ростов" — испанец Джонатан Альба. По ходу сезона из "Спартака" ушел сербский тренер Деян Станкович, "Сочи" покинул испанский наставник Роберт Морено.
Фото: Global Look Press