Экс-игрок ЦСКА высказался о переходе Рейса в стан "армейцев"

Фото: ПФК ЦСКА

- Матеус Рейс — очень сильный защитник, который выступал за "Спортинг" в Лиге чемпионов, но посмотрим, как он заменит Игоря Дивеева в ЦСКА. Это опытный футболист, который может играть как центрального защитника, так и левого.