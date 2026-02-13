Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Экс-игрок ЦСКА высказался о переходе Рейса в стан "армейцев"

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе Матеуса Рейса в стан "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Гришина, Рейс - сильный защитник с опытом игры в Лиге чемпионов и это хороший трансфер для ЦСКА.

- Матеус Рейс — очень сильный защитник, который выступал за "Спортинг" в Лиге чемпионов, но посмотрим, как он заменит Игоря Дивеева в ЦСКА. Это опытный футболист, который может играть как центрального защитника, так и левого.

В любом случае, хорошо, что красно-синие усилили линию обороны. Хороший трансфер, которого болельщики ждали и наконец-то дождались, - цитирует Гришина "РБ Спорт".

Вчера, 12 февраля, ЦСКА объявил о переходе центрального защитника Матеуса Рейса из лиссабонского "Спортинга", контракт с 30-летним бразильцем рассчитан до лета 2029 года с опцией продления на один сезон.

За португальский клуб защитник провел во всех турнирах 222 матча и отметился 3 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Напомним, что в зимнее трансферное окно ЦСКА покинул Игорь Дивеев - центральный защитник присоединился к петербургскому "Зениту", а в обратном направлении последовал аргентинский форвард Лусиано Гонду. После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе.

