Экс-игрок ЦСКА высказался о переходе Рейса в стан "армейцев"

- Матеус Рейс — очень сильный защитник, который выступал за "Спортинг" в Лиге чемпионов, но посмотрим, как он заменит Игоря Дивеева в ЦСКА. Это опытный футболист, который может играть как центрального защитника, так и левого.
В любом случае, хорошо, что красно-синие усилили линию обороны. Хороший трансфер, которого болельщики ждали и наконец-то дождались, - цитирует Гришина "РБ Спорт".
Вчера, 12 февраля, ЦСКА объявил о переходе центрального защитника Матеуса Рейса из лиссабонского "Спортинга", контракт с 30-летним бразильцем рассчитан до лета 2029 года с опцией продления на один сезон.
За португальский клуб защитник провел во всех турнирах 222 матча и отметился 3 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Напомним, что в зимнее трансферное окно ЦСКА покинул Игорь Дивеев - центральный защитник присоединился к петербургскому "Зениту", а в обратном направлении последовал аргентинский форвард Лусиано Гонду. После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе.