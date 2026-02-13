Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Абаев отреагировал на информацию о планах "Динамо" сохранить Лунёва

Экс-вратарь "Локомотива" Илья Абаев высказался о возможном продлении соглашения между "Динамо" и Андреем Лунёвым.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению бывшего голкипера, бело-голубым стоит сохранить опытного футболиста, поскольку альтернативы в составе не выглядят достаточно надёжными.

- Лунёв – опытный вратарь, качественный. Поэтому решение его продлить правильное. Если Лунёв уйдёт, то придётся кого-то покупать.

Лещук за столько лет не смог стать основным. Продление Лунёва на год – хорошее решение, - передаёт слова Абаева Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении "Динамо" продлить контракт с 34-летним вратарём. Действующее соглашение Лунёва рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем чемпионате Лунёв выходил на поле 12 раз, пропустил 17 мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

