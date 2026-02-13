Абаев отреагировал на информацию о планах "Динамо" сохранить Лунёва

- Лунёв – опытный вратарь, качественный. Поэтому решение его продлить правильное. Если Лунёв уйдёт, то придётся кого-то покупать.
Лещук за столько лет не смог стать основным. Продление Лунёва на год – хорошее решение, - передаёт слова Абаева Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о намерении "Динамо" продлить контракт с 34-летним вратарём. Действующее соглашение Лунёва рассчитано до 30 июня 2026 года.
В текущем чемпионате Лунёв выходил на поле 12 раз, пропустил 17 мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.