Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Черчесов рассказал, приглашали ли его в "Спартак" и "Динамо"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, вел ли он переговоры с "Динамо" и "Спартаком".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Черчесова, он не вел переговоры с "Динамо" и "Спартаком" и рад, что у клубов появились главные тренеры.

- Ни со "Спартаком", ни с "Динамо" ни одного профессионального разговора, ни одной встречи не было. Как есть, так и говорю. Рад, что Гусева с Карседо утвердили, и все эти спекуляции прекратились.

Если что-то когда-то появится, первым об этом узнает президент — лучше от меня, чем от посторонних. А если интереса нет, то и тема закрыта, - цитирует Черчесова "Чемпионат".

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в августе прошлого года. В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, а столичное "Динамо" покинул Валерий Карпин. Сообщалось, что оба клуба заинтересованы в услугах Черчесова.

По итогам 18 сыгранных туров грозненцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 набранными очками в своем активе. Бело-голубые занимают десятое место с 21 баллом, красно-белые располагаются на шестом месте с 29 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится