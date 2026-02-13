Черчесов рассказал, приглашали ли его в "Спартак" и "Динамо"

- Ни со "Спартаком", ни с "Динамо" ни одного профессионального разговора, ни одной встречи не было. Как есть, так и говорю. Рад, что Гусева с Карседо утвердили, и все эти спекуляции прекратились.
Если что-то когда-то появится, первым об этом узнает президент — лучше от меня, чем от посторонних. А если интереса нет, то и тема закрыта, - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в августе прошлого года. В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, а столичное "Динамо" покинул Валерий Карпин. Сообщалось, что оба клуба заинтересованы в услугах Черчесова.
По итогам 18 сыгранных туров грозненцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 набранными очками в своем активе. Бело-голубые занимают десятое место с 21 баллом, красно-белые располагаются на шестом месте с 29 очками.