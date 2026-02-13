Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Несколько европейских клубов включились в борьбу за игрока "Барселоны" - источник

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся неопределённым.
Фото: ФК "Барселона"
Как сообщает Mundo Deportivo, 37-летний нападающий находится в поле зрения сразу нескольких клубов. В США серьёзный интерес к игроку проявляет "Чикаго Файр", в Турции за ситуацией следит "Фенербахче".

Кроме того, вариант с приглашением ветерана рассматривают "Милан" и мадридский "Атлетико". Не исключается и предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

По информации источника, окончательное решение по своему будущему Левандовски намерен принять до апреля.

