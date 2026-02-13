Несколько европейских клубов включились в борьбу за игрока "Барселоны" - источник

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся неопределённым.

Фото: ФК "Барселона"

Как сообщает Mundo Deportivo, 37-летний нападающий находится в поле зрения сразу нескольких клубов. В США серьёзный интерес к игроку проявляет "Чикаго Файр", в Турции за ситуацией следит "Фенербахче".



Кроме того, вариант с приглашением ветерана рассматривают "Милан" и мадридский "Атлетико". Не исключается и предложение из чемпионата Саудовской Аравии.



По информации источника, окончательное решение по своему будущему Левандовски намерен принять до апреля.