Известный тренер высказался о роли Козлова в ЦСКА

- Это футболист хорошего уровня, но в ЦСКА ему сразу не заиграть. На его позициях очень серьёзная конкуренция. Это игрок ротации, но никак не основного состава, - передаёт слова Непомнящего "Советский спорт".
Козлов - воспитанник "Зенита". До перехода в "Краснодар" он выступал за "Балтику".
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, отметившись девятью результативными действиями - пятью голами и четырьмя передачами.
ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт на четвёртой строчке в РПЛ, а "Краснодар", набравший 40 очков, лидирует в чемпионате.