Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Известный тренер высказался о роли Козлова в ЦСКА

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о перспективах Данилы Козлова в ЦСКА после его перехода из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению тренера, игроку будет непросто сразу закрепиться в старте армейцев из-за высокой конкуренции в линии полузащиты.

- Это футболист хорошего уровня, но в ЦСКА ему сразу не заиграть. На его позициях очень серьёзная конкуренция. Это игрок ротации, но никак не основного состава, - передаёт слова Непомнящего "Советский спорт".

Козлов - воспитанник "Зенита". До перехода в "Краснодар" он выступал за "Балтику".

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, отметившись девятью результативными действиями - пятью голами и четырьмя передачами.

ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт на четвёртой строчке в РПЛ, а "Краснодар", набравший 40 очков, лидирует в чемпионате.

