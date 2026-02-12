"Атлетико" разгромил "Барселону" в полуфинале Кубка Испании

"Атлетико" сделал серьёзную заявку на выход в финал Кубка Испании, разгромив "Барселону" в первом полуфинальном матче - 4:0.

Фото: AS

Хозяева повели уже на шестой минуте: Эрик Гарсия срезал мяч в собственные ворота. До перерыва команда Диего Симеоне ещё трижды поразила ворота каталонцев - отличились Антуан Гризманн, Адемола Лукман и Хулиан Альварес.



После перерыва "Барселона" сумела отправить мяч в сетку, однако гол был отменён после просмотра ВАР из-за положения вне игры.



Ответный матч пройдёт 3 марта в Барселоне.

