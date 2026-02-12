Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

"Атлетико" разгромил "Барселону" в полуфинале Кубка Испании

"Атлетико" сделал серьёзную заявку на выход в финал Кубка Испании, разгромив "Барселону" в первом полуфинальном матче - 4:0.
Фото: AS
Хозяева повели уже на шестой минуте: Эрик Гарсия срезал мяч в собственные ворота. До перерыва команда Диего Симеоне ещё трижды поразила ворота каталонцев - отличились Антуан Гризманн, Адемола Лукман и Хулиан Альварес.

После перерыва "Барселона" сумела отправить мяч в сетку, однако гол был отменён после просмотра ВАР из-за положения вне игры.

Ответный матч пройдёт 3 марта в Барселоне.

