ЦСКА предложил 12 млн евро за нападающего - источник

ЦСКА предпринял попытку подписать крайнего нападающего "Баии" Эрика Пульгу.

Фото: ПФК ЦСКА

По данным журналиста Андре Эрнана, московский клуб направил официальное предложение в адрес бразильской стороны. "Армейцы" готовы были заплатить 10 млн евро фиксированной суммой и ещё 2 млн предусмотреть в виде бонусов.



Однако, как уточняет источник, в "Баии" даже не стали вступать в переговоры, сочтя условия недостаточными.



Пульга перебрался в "Баию" в январе 2025 года и за это время успел стать игроком основной обоймы. На его счету 55 матчей во всех турнирах, в которых он записал на себя девять забитых мячей и восемь голевых передач.