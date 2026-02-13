Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

ЦСКА предложил 12 млн евро за нападающего - источник

ЦСКА предпринял попытку подписать крайнего нападающего "Баии" Эрика Пульгу.
Фото: ПФК ЦСКА
По данным журналиста Андре Эрнана, московский клуб направил официальное предложение в адрес бразильской стороны. "Армейцы" готовы были заплатить 10 млн евро фиксированной суммой и ещё 2 млн предусмотреть в виде бонусов.

Однако, как уточняет источник, в "Баии" даже не стали вступать в переговоры, сочтя условия недостаточными.

Пульга перебрался в "Баию" в январе 2025 года и за это время успел стать игроком основной обоймы. На его счету 55 матчей во всех турнирах, в которых он записал на себя девять забитых мячей и восемь голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится