Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Разгром "Барселоны" 4:0 стал историческим для "Атлетико"

Победа "Атлетико" над "Барселоной" в полуфинале Кубка Испании вошла в историю противостояния двух клубов.
Фото: Getty Images
Разгром со счётом 4:0 стал для мадридцев самым крупным в XXI веке. Об этом сообщают в испанской прессе.

Команда Диего Симеоне не просто обеспечила себе комфортное преимущество перед ответной встречей, но и повторила результат, который не удавался ей более трёх десятилетий.

В последний раз "Атлетико" обыгрывал "Барселону" с разницей в три мяча в феврале 2003 года. Победа с преимуществом в четыре гола до нынешнего матча датировалась 1989 годом. Более внушительный результат в истории противостояния фиксировался лишь однажды - в 1941 году, когда мадридцы выиграли со счётом 6:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится