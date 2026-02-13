Разгром "Барселоны" 4:0 стал историческим для "Атлетико"

Победа "Атлетико" над "Барселоной" в полуфинале Кубка Испании вошла в историю противостояния двух клубов.

Разгром со счётом 4:0 стал для мадридцев самым крупным в XXI веке. Об этом сообщают в испанской прессе.



Команда Диего Симеоне не просто обеспечила себе комфортное преимущество перед ответной встречей, но и повторила результат, который не удавался ей более трёх десятилетий.



В последний раз "Атлетико" обыгрывал "Барселону" с разницей в три мяча в феврале 2003 года. Победа с преимуществом в четыре гола до нынешнего матча датировалась 1989 годом. Более внушительный результат в истории противостояния фиксировался лишь однажды - в 1941 году, когда мадридцы выиграли со счётом 6:0.

