Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Агент Ракова рассказал о состоянии игрока

Агент нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова Владимир Кузьмичев поделился информацией о состоянии игрока после травмы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Вадим чувствует себя себя хорошо, постепенно набирает форму. Идут послеоперационные процедуры. По плану к началу сборов Вадим должен приступить к беговым упражнениям, - сказал кузьмичев "РБ Спорт".

Вадим Раков выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды, игрок принадлежит "Локомотиву". В начале текущего месяца Раков перенес операцию.

В текущем сезоне Раков провел за "Крылья Советов" 11 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

