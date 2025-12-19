Матчи Скрыть

Радимов: достижение Сафонова останется на века

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о четырех отбитых пенальти российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго".
Фото: Getty Images
"Достижение Сафонова точно останется на века! Также оно говорит о характере спортсмена, который отбивал удары со сломанной рукой, не обращая внимания на травму. Мне кажется, это еще сыграет Матвею в плюс. Теперь многие будут требовать его возвращения в ворота «ПСЖ» после выздоровления", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".

"ПСЖ" одержал победу над бразильским "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА. В основное время встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. В серии пенальти французы оказались сильнее (2:1), благодаря четырем отбитым ударам Сафонова. После этого матча в пресс-службе "ПСЖ" заявили, что российский голкипер сломал левую руку, в связи с чем пропустит до четырех недель.

26-летний вратарь пополнил состав парижан в 2024 году. За это время он завоевал уже шестой трофей вместе с клубом. На счету Сафонова также победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

