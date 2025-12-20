Матчи Скрыть

Гришин: если бы не травма, Сафонов мог бы стать первым номером "ПСЖ"

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о травме российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова, полученной в победном матче Межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго".
Фото: Getty Images
"Это, конечно, невезение. Только поймал свою игру, только стал основным вратарем, получил хорошую прессу с высокими оценками… Как вдруг такая травма. Понятно, что Шевалье — француз, его продвигает французская пресса. Однако, если бы не травма, Сафонов сейчас мог бы спокойно стать первым номером "ПСЖ", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".

"ПСЖ" одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА (1:1, 2:1 по пен.). Матвей Сафонов отбил четыре удара, установив историческое достижение по количеству отраженных пенальти в серии на турнире ФИФА. После этой встречи стало известно, что российскому голкиперу диагностирован перелом левой руки, из-за которого он пропустит до четырех недель.

Сафонов играет в "ПСЖ" с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах за клуб, два из которых отыграл "на ноль". Ранее 26-летний вратарь выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

