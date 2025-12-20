Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Спортивный юрист Зайцев: зимой трансферов в Европу не будет

Спортивный юрист Юрий Зайцев ответил, возможен ли переход российских футболистов в европейские клубы в зимнее трансферное окно.
Фото: РФС
"Мое мнение: зимой таких трансферов не будет. В это время, как правило, делаются только точечные сделки. Но я очень хотел бы, чтобы и Кисляк, и Батраков летом уехали в большие лиги. Прямой переход из России в Англию и Германию невозможен. Но через какой-то третий клуб — вполне", – приводит слова Зайцева Sport24.

Алексей Батраков является полузащитником "Локомотива". Матвей Кисляк играет в составе московского ЦСКА. Оба футболиста также выступают за сборную России. Ранее сообщалось, что за 20-летними игроками следят европейские скауты, в том числе – представители клубов испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

На данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата России является "Краснодар", набравший 40 очков в первой части текущего сезона. Второе место после 18-ти туров РПЛ занимает санкт-петербургский "Зенит", в активе которого 39 очков. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" (37 очков). Сезон-2025/26 в РПЛ возобновится 27 февраля.

