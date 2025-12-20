"Мое мнение: зимой таких трансферов не будет. В это время, как правило, делаются только точечные сделки. Но я очень хотел бы, чтобы и Кисляк, и Батраков летом уехали в большие лиги. Прямой переход из России в Англию и Германию невозможен. Но через какой-то третий клуб — вполне", – приводит слова Зайцева Sport24.
Алексей Батраков является полузащитником "Локомотива". Матвей Кисляк играет в составе московского ЦСКА. Оба футболиста также выступают за сборную России. Ранее сообщалось, что за 20-летними игроками следят европейские скауты, в том числе – представители клубов испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.
На данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата России является "Краснодар", набравший 40 очков в первой части текущего сезона. Второе место после 18-ти туров РПЛ занимает санкт-петербургский "Зенит", в активе которого 39 очков. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" (37 очков). Сезон-2025/26 в РПЛ возобновится 27 февраля.
Спортивный юрист Зайцев: зимой трансферов в Европу не будет
Фото: РФС