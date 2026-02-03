Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

Главу ФИФА включили в базу "Миротворца"* после его слов о России

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино был внесён в базу сайта "Миротворец"*.
Фото: Getty Images
В данный список ресурс включает лиц, которых относит к категории угрожающих национальной безопасности Украины.

Отметим, что в профиле Инфантино на сайте также размещено оскорбительное описание.

Поводом для этого стали недавние высказывания главы ФИФА о возможном пересмотре ограничений в отношении российских сборных. Инфантино заявлял, что международным футбольным структурам следует рассмотреть вопрос отмены отстранения России от турниров.

Российские клубы и национальные команды остаются отстранёнными от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Сборная России проводит лишь товарищеские поединки.

* - признан экстремистским и запрещён на территории РФ

