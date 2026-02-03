Новости
Главу ФИФА включили в базу "Миротворца"* после его слов о России
3
Челестини раскритиковал судейство в матче с "Краснодаром": арбитр потерял контроль над игрой
Названа причина перепалки Челестини и Мусаева в матче ЦСКА - "Краснодар"
10
ЦСКА обыграл "Краснодар" по пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ
14
Стал известен соперник "Зенита" по контрольному матчу
1
Главу ФИФА включили в базу "Миротворца"* после его слов о России
Сегодня, 22:04
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино был внесён в базу сайта "Миротворец"*.
Фото: Getty Images
В данный список ресурс включает лиц, которых относит к категории угрожающих национальной безопасности Украины.
Отметим, что в профиле Инфантино на сайте также размещено оскорбительное описание.
Поводом для этого стали недавние высказывания главы ФИФА о возможном пересмотре ограничений в отношении российских сборных. Инфантино заявлял, что международным футбольным структурам следует рассмотреть вопрос отмены отстранения России от турниров.
Российские клубы и национальные команды остаются отстранёнными от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Сборная России
проводит лишь товарищеские поединки.
* - признан экстремистским и запрещён на территории РФ
Джанни Инфантино
ФИФА
