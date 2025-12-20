Хомуха - об игроке "Зенита" Гонду: мастеровитый игрок

"Считаю ли я Гонду качественным нападающим? Он не является нападающим. По всем качествам Гонду - полузащитник. Да, Лусиано - мастеровитый игрок, но ЦСКА нужен другой нападающий", - сказал Хомуха "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский футболист может перейти в московский ЦСКА.
Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий провел 51 матч, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.