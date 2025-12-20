Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен

Хомуха - об игроке "Зенита" Гонду: мастеровитый игрок

Бывший игрок "Зенита" высказался о возможном переходе Лусиано Гонду в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Считаю ли я Гонду качественным нападающим? Он не является нападающим. По всем качествам Гонду - полузащитник. Да, Лусиано - мастеровитый игрок, но ЦСКА нужен другой нападающий", - сказал Хомуха "РБ Спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский футболист может перейти в московский ЦСКА.

Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий провел 51 матч, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

