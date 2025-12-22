Комбаров считает, что импульсивность Станковича мешала "Спартаку"

Станкович возглавил красно-белых в июле 2024 года, а 11 ноября этого года оставил свой пост, после чего исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Вадима Романова.
"Были эмоциональные перепады, от этого и плавал результат. Будет интересно, как "Спартак" подготовится на сборах. Что не получилось у Станковича? Много эмоциональных перепадов. Я не знаю, как он управлял командой изнутри, но есть ощущение, что его импульсивность повлияла на результат", — сказал Комбаров в беседе с "Матч ТВ".
По итогам 18 туров "Спартак" с 29 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 19 туре команда сыграет в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков).
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о работе в команде сербского тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"