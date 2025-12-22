Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Комбаров считает, что импульсивность Станковича мешала "Спартаку"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о работе в команде сербского тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
Станкович возглавил красно-белых в июле 2024 года, а 11 ноября этого года оставил свой пост, после чего исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Вадима Романова.

"Были эмоциональные перепады, от этого и плавал результат. Будет интересно, как "Спартак" подготовится на сборах. Что не получилось у Станковича? Много эмоциональных перепадов. Я не знаю, как он управлял командой изнутри, но есть ощущение, что его импульсивность повлияла на результат", — сказал Комбаров в беседе с "Матч ТВ".

По итогам 18 туров "Спартак" с 29 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 19 туре команда сыграет в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится