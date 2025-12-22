Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Комбаров считает, что "Спартак" должен тренировать россиянин

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от назначения нового главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
11 ноября соответствующий пост покинул сербский специалист Деян Станкович, и исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.

"Нужно смотреть, какой вектор выберет руководство клуба. Будут ли рассчитывать на русского тренера или иностранца. Конечно, нужно дать шанс россиянам. В сегодняшнее время, когда нет еврокубков, надо воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам", — сказал Комбаров в беседе с "Матч ТВ".

Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится