11 ноября соответствующий пост покинул сербский специалист Деян Станкович, и исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
"Нужно смотреть, какой вектор выберет руководство клуба. Будут ли рассчитывать на русского тренера или иностранца. Конечно, нужно дать шанс россиянам. В сегодняшнее время, когда нет еврокубков, надо воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам", — сказал Комбаров в беседе с "Матч ТВ".
Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
Комбаров считает, что "Спартак" должен тренировать россиянин
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от назначения нового главного тренера красно-белых.
