"Я бы выделил Агкацева и вратаря "Балтики" Бориско. И один, и другой выступают уверенно, а "Балтика" еще и меньше всех пропускает. Качество игры вратаря определяется в том числе количеством сейвов, матчей "на ноль" и отсутствием ошибок. В этом плане у "Балтики" вообще показатели хорошие. У "Краснодара" тоже, так как клуб идет в лидерах", - сказал Шунин "Матч ТВ".
Станислав Агкацев выступает за основную команду "Краснодара" с 2022 года. В текущем сезоне голкипер провел за "быков" 20 матчей, отыграв 9 из них на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Агкацева по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Максим Бориско перешел в калининградскую "Балтику" в начале июля 2019 года. В сезоне-2025/2026 вратарь провел за клуб 18 матчей, отыграв 12 из них на ноль. Контракт с игроком рассчитан до июня 2028 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.
Бывший голкипер сборной России Антон Шунин назвал лучших вратарей в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"