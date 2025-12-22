"По плану сборы арбитров РПЛ и Первой лиги будут проходить в Турции, учитывая погодные условия зимой в России. По тем судьям, у которых есть ограничение на выезд, РФС будет принимать решение в индивидуальном порядке по их подготовке", - сказал Каманцев.
Напомним, ранее арбитр Егор Егоров не смог покинуть Россию из-за дела московского "Торпедо", в рамках которого продолжаются следственные мероприятия. Судья не смог улететь в отпуск.
Чемпионат России ушел на зимнюю паузу. Вторая часть сезона 2025/2026 РПЛ начнется 27 февраля матчем 19-го тура между "Зенитом" и "Бвлтикой".
Источник: "СЭ"
В РФС рассказали о планах на сборы арбитров, в том числе имеющих ограничения на выезд
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, где российские судьи проведут зимние сборы.
Фото: РФС