Дмитрий Комбаров рассказал, чего не хватило "Спартаку" в первой части сезона

"Точно не то, на что рассчитывала команда. Не хватало стабильности. Были эмоциональные перепады, от этого и плавал результат. Будет интересно, как команда подготовится на сборах", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".
Осеннюю часть сезона Российской Премьер-Лиги "Спартак" закончил на шестом месте в турнирной таблице. Московская команда набрала 29 очков в 18 прошедших турах и ушла на зимний перерыв в чемпионате России, отставая от тройки призеров на 8 баллов.
Вторая часть сезона начнется для красно-белых 1 марта гостевой игрой против "Сочи" в рамках 19 тура РПЛ.
Бывший тренер "Спартака"-2 Дмитрий Комбаров оценил текущий сезон РПЛ для команды.
Фото: ФК "Спартак"