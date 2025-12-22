Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Дмитрий Комбаров рассказал, чего не хватило "Спартаку" в первой части сезона

Бывший тренер "Спартака"-2 Дмитрий Комбаров оценил текущий сезон РПЛ для команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Точно не то, на что рассчитывала команда. Не хватало стабильности. Были эмоциональные перепады, от этого и плавал результат. Будет интересно, как команда подготовится на сборах", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".

Осеннюю часть сезона Российской Премьер-Лиги "Спартак" закончил на шестом месте в турнирной таблице. Московская команда набрала 29 очков в 18 прошедших турах и ушла на зимний перерыв в чемпионате России, отставая от тройки призеров на 8 баллов.

Вторая часть сезона начнется для красно-белых 1 марта гостевой игрой против "Сочи" в рамках 19 тура РПЛ.

