Гаджиев заявил, что лично не вел переговоров с Игнашевичем и не делал ему никаких предложений, отметив, что подобные вопросы находятся в ведении других сотрудников клуба.
- Я ничего никому не предлагал. Не знаю, может быть, кто-то из работников клуба, кому доверено этим заниматься, - передаёт слова Гаджиева "Матч ТВ".
Игнашевич остается без работы с лета 2024 года, когда он покинул калининградскую "Балтику". Ранее Гаджиев уже подтверждал, что руководство махачкалинского клуба рассматривает других специалистов. В числе кандидатов на пост главного тренера назывались Вадим Евсеев и Игорь Черевченко.
Напомним, перед зимней паузой "Динамо" рассталось с Хасанби Биджиевым. После 18 туров команда из Махачкалы набрала 15 очков и занимает 13-е место в чемпионате России.
В махачкалинском "Динамо" отреагировали на информацию о переговорах с Игнашевичем
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев отреагировал на сообщения в СМИ, что Сергею Игнашевичу якобы предлагали возглавить команду, однако специалист отказался от этого варианта.
Фото: ФК "Балтика"