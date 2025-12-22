Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм

Суперкубок Италии

Наполи
1 - 0 1 0
Болонья2 тайм

В махачкалинском "Динамо" отреагировали на информацию о переговорах с Игнашевичем

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев отреагировал на сообщения в СМИ, что Сергею Игнашевичу якобы предлагали возглавить команду, однако специалист отказался от этого варианта.
Фото: ФК "Балтика"
Гаджиев заявил, что лично не вел переговоров с Игнашевичем и не делал ему никаких предложений, отметив, что подобные вопросы находятся в ведении других сотрудников клуба.

- Я ничего никому не предлагал. Не знаю, может быть, кто-то из работников клуба, кому доверено этим заниматься, - передаёт слова Гаджиева "Матч ТВ".

Игнашевич остается без работы с лета 2024 года, когда он покинул калининградскую "Балтику". Ранее Гаджиев уже подтверждал, что руководство махачкалинского клуба рассматривает других специалистов. В числе кандидатов на пост главного тренера назывались Вадим Евсеев и Игорь Черевченко.

Напомним, перед зимней паузой "Динамо" рассталось с Хасанби Биджиевым. После 18 туров команда из Махачкалы набрала 15 очков и занимает 13-е место в чемпионате России.

