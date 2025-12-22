Матчи Скрыть

Агент Баринова объяснил, от чего зависит участие игрока в зимних сборах "Локомотива"

Представитель игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, отправится ли его клиент на зимние сборы вместе с командой в 2026 году.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее была информация, что Баринов принял решение продолжить карьеру в ЦСКА. Однако, по словам агента, на данный момент стороны воздерживаются от публичных заявлений и окончательных выводов.

- Вы должны понимать, что сейчас клубы общаются между собой. Если договорятся, поедет с одной командой, не договорятся - значит, поедет с "Локомотивом", - передаёт слова Кузьмичёва Metaratings.ru.

В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 17 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. "Локомотив" имеет в активе 37 очков и располагается на третьей строчке в РПЛ, отставая от первого места на три балла. Чемпионат возобновится в конце февраля 2026 года.

