"Вадим Евсеев - один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет. Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики", – приводит слова Гаджиева ТАСС.
В декабре стало известно, что должность главного тренера махачкалинского клуба покинул Хасанби Биджиев. Он принял решение об отставке после матча 18-го тура РПЛ, в котором его команда проиграла "Пари НН" со счетом 0:1. На данный момент "Динамо" Махачкала занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками.
Евсеев на данный момент тренирует "Черноморец", который играет в Первой лиге. После 21 тура его подопечные набрали 24 очка и заняли 12-е место. Ранее специалист работал в пермском "Амкаре", "СКА-Хабаровск", "Уфе", ярославском "Шиннике", "Кубани", воронежском "Факеле" и "Ленинградце".
Президент "Динамо" Мх подтвердил интерес к Евсееву
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил, что Вадим Евсеев входит в список кандидатов на должность главного тренера команды.
Фото: РИА Новости