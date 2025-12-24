Матчи Скрыть

Президент "Динамо" Мх высказался о возможном назначении Евсеева

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении Евсеева главным тренером клуба.
Фото: "Чемпионат"
"Я не подтверждаю информацию, что решение по поводу назначения Евсеева принято. Еще ничего не согласовано, пока ведем переговоры. Он один из наших главных кандидатов. Мы должны еще встретиться с ним и всё обсудить. Он есть в предварительном списке", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что махачкалинское "Динамо" приняло решение о назначении российского специалиста.

На данный момент Вадим Евсеев возглавляет "Черноморец". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге. Клуб находится на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 21-м матче.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится