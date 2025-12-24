Президент "Динамо" Мх высказался о возможном назначении Евсеева

"Я не подтверждаю информацию, что решение по поводу назначения Евсеева принято. Еще ничего не согласовано, пока ведем переговоры. Он один из наших главных кандидатов. Мы должны еще встретиться с ним и всё обсудить. Он есть в предварительном списке", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что махачкалинское "Динамо" приняло решение о назначении российского специалиста.
На данный момент Вадим Евсеев возглавляет "Черноморец". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге. Клуб находится на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 21-м матче.
Фото: "Чемпионат"