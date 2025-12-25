Матчи Скрыть

"Рубин" продлил контракт с 20-летним Мукбой

Казанский "Рубин" сообщил о продлении трудового соглашения с нападающим команды Энри Мукбой.
Фото: ТАСС
Об этом сообщила пресс-служба "Рубина" в соцсети. Отмечается, что новый контракт футболиста с клубом заключен до 2029 года.

Энри Мукбе 20 лет. Он является воспитанником академии абхазской "Рицы". В 2024 году нападающий пополнил состав "Рубина". В нынешнем сезоне игрок принял участие в трех встречах за казанцев, не записав на свой счет результативных действий.

"Рубин" завершил первую часть сезона в чемпионате России на седьмом месте в турнирной таблице. Посл 18-ти туров в активе казанцев 23 очка. Лидирует на данный момент "Краснодар" с 40 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится