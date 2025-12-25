"Рубин" продлил контракт с 20-летним Мукбой

Об этом сообщила пресс-служба "Рубина" в соцсети. Отмечается, что новый контракт футболиста с клубом заключен до 2029 года.
Энри Мукбе 20 лет. Он является воспитанником академии абхазской "Рицы". В 2024 году нападающий пополнил состав "Рубина". В нынешнем сезоне игрок принял участие в трех встречах за казанцев, не записав на свой счет результативных действий.
"Рубин" завершил первую часть сезона в чемпионате России на седьмом месте в турнирной таблице. Посл 18-ти туров в активе казанцев 23 очка. Лидирует на данный момент "Краснодар" с 40 очками.
Фото: ТАСС