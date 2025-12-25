Матчи Скрыть

"Спартак" продлит контракт с Зобниным – источник

"Спартак" намерен продлить контракт с полузащитником команды Романом Зобниным.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, переговоры между клубом и футболистом идут в положительном направлении, и на данный момент стороны обговаривают последние детали контракта. Отмечается, что полузащитник и "Спартак" максимально заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество.

Срок действующего контракта Зобнина с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона. 31-летний футболист играет в составе московской команды с 2016 года. За это время он провел 291 матч во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров РПЛ красно-белые набрали 29 очков. В следующий раз команда сыграет с "Сочи". Матч 19-го тура состоится 1 марта 2026 года в 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится