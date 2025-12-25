Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, переговоры между клубом и футболистом идут в положительном направлении, и на данный момент стороны обговаривают последние детали контракта. Отмечается, что полузащитник и "Спартак" максимально заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество.
Срок действующего контракта Зобнина с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона. 31-летний футболист играет в составе московской команды с 2016 года. За это время он провел 291 матч во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров РПЛ красно-белые набрали 29 очков. В следующий раз команда сыграет с "Сочи". Матч 19-го тура состоится 1 марта 2026 года в 16:30 по московскому времени.
"Спартак" продлит контракт с Зобниным – источник
Фото: ФК "Спартак"