Рианчо рассказал, почему испанские тренеры не выигрывали трофеи в России

Он подчеркнул, что ключевым фактором является сложность адаптации к местным условиям. По словам Рианчо, собственный опыт работы в России показал ему, насколько важно понимание среды и менталитета игроков.
- Главная проблема - адаптация к российской среде. Лично я очень хорошо адаптировался к российским игрокам, у меня не было проблем за четыре года, что я жил в России. Считаю, что самая большая проблема для испанских тренеров - это адаптация к стране, - передаёт слова Рианчо "СЭ".
Ранее сообщалось, что испанский специалист Хуан Карседо, в настоящее время возглавляющий кипрский "Пафос", может стать новым наставником "Спартака". Карседо уже имеет опыт работы в московском клубе: в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
После 18 туров РПЛ "Спартак" имеет в активе 29 баллов и идёт на шестой строчке в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о том, почему испанским специалистам пока не удается добиться трофейных успехов в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"