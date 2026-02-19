Непомнящий: здорово, что ЦСКА отпустил ненужных латиноамериканцев

Фото: ФК ЦСКА

"Очень здорово, что ЦСКА этой зимой отпустил ненужных латиноамериканцев, которые не приносили никакой пользы. Не понимаю, зачем этих футболистов вообще приглашали. Но хорошо, что больше они не в клубе", - сказал Непомнящий Legalbet

В зимнее трансферное окно московский клуб покинули Родриго Вильягра, Лионель Верде, Алеррандро и Адольфо Гайч.На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах. Следующая игра ЦСКА в рамках РПЛ состоится 1 марта против грозненского "Ахмата".