Матчи Скрыть

Быстров назвал лучших игроков РПЛ в 2025 году

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, кто по его мнению считается лучшим игроком чемпионата России по итогам года.
Фото: РПЛ
"Не хочу выделять одного игрока, такого нет. Есть несколько - Кисляк, Батраков, Агкацев", - передает слова Быстрова "СЭ".

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

20-летний атакующий хавбек столичного "Локомотива" Алексей Батраков записал на свой счет 15+6 по системе гол плюс пас в 23 играх за "железнодорожников" во всех турнирах.

23-летний вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев сыграл в 20 встречах, пропустил 14 мячей и 9 раз оставил ворота "сухими".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится