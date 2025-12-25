Быстров назвал лучших игроков РПЛ в 2025 году

"Не хочу выделять одного игрока, такого нет. Есть несколько - Кисляк, Батраков, Агкацев", - передает слова Быстрова "СЭ".
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
20-летний атакующий хавбек столичного "Локомотива" Алексей Батраков записал на свой счет 15+6 по системе гол плюс пас в 23 играх за "железнодорожников" во всех турнирах.
23-летний вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев сыграл в 20 встречах, пропустил 14 мячей и 9 раз оставил ворота "сухими".
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, кто по его мнению считается лучшим игроком чемпионата России по итогам года.
Фото: РПЛ