"Спартак" продлил контракт с Зобниным

"Спартак" объявил о продлении контракта с Романом Зобниным до 2027 года.
Фото: ФК "Спартак"
"Желаем Роману оставаться примером профессионализма и поднять над головой новые трофеи в качестве капитана "Спартака", - написано в Telegram-канале "Спартака".

Роман Зобнин выступает за московский "Спартак" с начала июля 2016 года. Всего за клуб полузащитник провел 291 матч, забил 21 гол и отдал 19 результативных передач. Соглашение с российским футболистом действует до 2027 года. Трансферная стоимость 31-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

