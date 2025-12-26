Зобнин рассказал, рассматривал ли варианты с переходом в другой клуб

"Вообще не рассматривал другие варианты. Я в "Спартаке" уже давно. Клуб стал для меня родным, и я его очень люблю", - приводит слова Зобнина официальный сайт "Спартака".
Ранее стало известно, что московский клуб продлил контракт с Зобниным до 2027 года.
Российский футболист выступает за "Спартак" с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 19 матчей и 1 гол. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
Фото: ФК "Спартак"