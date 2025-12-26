"Он хороший футболист. Игрок, который всегда приносил пользу. Он уже долгое время в "Спартаке" и чувствует традиции. Он может играть на разных позициях, хорошо входит в игру. Из резерва выходит так же, как и в основном составе. Он достаточно опытный, это командный и нужный игрок", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Сегодня, 26 декабря, московский "Спартак" объявил о продлении контракта с Романом Зобниным до 2027 года.
Полузащитник выступает за красно-белых с 2016 года, в составе столичного клуба футболист вышел на поле в 291 встрече и записал на свой счет 21 забитый мяч и 19 голевых передач. Рыночная стоимость 31-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро. Ранее Зобнин выступал за московское "Динамо".
Семин оценил решение "Спартака" продлить контракт с Зобниным
Российский тренер Юрий Семин высказался о Романе Зобнине, который продлил контракт со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"