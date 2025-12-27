Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Геркус назвал потенциальный уход Баринова потерей для "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможный уход из команды полузащитника и капитана Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее СМИ сообщали, что Баринов в летнее трансферное окно может перейти в ЦСКА.

"История с контрактом Димы Баринова — классическая для футбола, когда капитан, который уже в возрасте, хочет себе улучшенных условий и покидает команду. В большинстве клубов такое происходило. Обе стороны должны были пойти на компромисс, но, видимо, кто-то не захотел на него идти.

Это большой риск для Димы. Но для клуба это тоже риск, большая потеря. В таких конфликтных исходах теряют обе стороны", — передает слова Геркуса "Спорт-Экспресс".

Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива" и за первую команду железнодорожников выступает с 2015 года. В данный момент на его счету — 274 матча, 13 забитых мячей и 27 результативных передач в составе "Локо".

С железнодорожниками Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.

