Геркус назвал потенциальный уход Баринова потерей для "Локомотива"

Ранее СМИ сообщали, что Баринов в летнее трансферное окно может перейти в ЦСКА.
"История с контрактом Димы Баринова — классическая для футбола, когда капитан, который уже в возрасте, хочет себе улучшенных условий и покидает команду. В большинстве клубов такое происходило. Обе стороны должны были пойти на компромисс, но, видимо, кто-то не захотел на него идти.
Это большой риск для Димы. Но для клуба это тоже риск, большая потеря. В таких конфликтных исходах теряют обе стороны", — передает слова Геркуса "Спорт-Экспресс".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива" и за первую команду железнодорожников выступает с 2015 года. В данный момент на его счету — 274 матча, 13 забитых мячей и 27 результативных передач в составе "Локо".
С железнодорожниками Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможный уход из команды полузащитника и капитана Дмитрия Баринова.
