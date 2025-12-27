Президент "Динамо" Мх: на 99% определились с главным тренером

- На 99% определились с главным тренером. Надо еще немного подождать. Все, кто пишут по тренеру, — пишут правду.
- То есть главным тренером будет Вадим Евсеев?
- Давайте не будем спешить. Когда подпишем контракт - тогда озвучим. Остались детали, - сказал Гаджиев "Матч ТВ".
На данный момент Вадим Евсеев занимает пост главного тренера в "Черноморце". В текущем сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.
В текущем сезоне чемпионата России махачкалинское "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 18-ти матчах.
Фото: "Чемпионат"