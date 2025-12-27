Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Президент "Динамо" Мх: на 99% определились с главным тренером

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о ситуации вокруг поста главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
- На 99% определились с главным тренером. Надо еще немного подождать. Все, кто пишут по тренеру, — пишут правду.

- То есть главным тренером будет Вадим Евсеев?

- Давайте не будем спешить. Когда подпишем контракт - тогда озвучим. Остались детали, - сказал Гаджиев "Матч ТВ".

На данный момент Вадим Евсеев занимает пост главного тренера в "Черноморце". В текущем сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата России махачкалинское "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится