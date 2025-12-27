Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Экс-президент "Локо": нужно сделать всё, чтобы Баринов остался

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если уйдёт Баринов, то средняя зона "Локомотива" ослабнет очень сильно. Её нужно будет обязательно укреплять. Но вообще "Локомотиву" нужно сделать всё, чтобы Баринов остался в команде. Такого игрока, как Баринов, просто заменить не удастся", - сказал Наумов Legalbet.

Дмитрий Баринов выступает за основную команду "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

