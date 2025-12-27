"Если уйдёт Баринов, то средняя зона "Локомотива" ослабнет очень сильно. Её нужно будет обязательно укреплять. Но вообще "Локомотиву" нужно сделать всё, чтобы Баринов остался в команде. Такого игрока, как Баринов, просто заменить не удастся", - сказал Наумов Legalbet.
Дмитрий Баринов выступает за основную команду "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Экс-президент "Локо": нужно сделать всё, чтобы Баринов остался
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"