Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Кечинов: лучшее время Зобнина ушло

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о Романе Зобнине.
Фото: ФК "Спартак"
"Он выходит, когда необходимо закрыть ту или иную позицию. Креативный футболист, который может сыграть на многих позициях. При этом лучшее время Зобнина уже ушло. Думаю, его продлили из-за того, что он имеет авторитет в раздевалке, может подсказать", - сказал Кечинов "Чемпионату".

Вчера, 26 декабря, стало известно, что московский клуб продлил контракт с футболистом до 2027 года.

Роман Зобнин выступает в составе "Спартака" с начала июля 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость российского футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

