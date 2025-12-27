Кечинов: лучшее время Зобнина ушло

"Он выходит, когда необходимо закрыть ту или иную позицию. Креативный футболист, который может сыграть на многих позициях. При этом лучшее время Зобнина уже ушло. Думаю, его продлили из-за того, что он имеет авторитет в раздевалке, может подсказать", - сказал Кечинов "Чемпионату".
Вчера, 26 декабря, стало известно, что московский клуб продлил контракт с футболистом до 2027 года.
Роман Зобнин выступает в составе "Спартака" с начала июля 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость российского футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
Фото: ФК "Спартак"