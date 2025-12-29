Матчи Скрыть

Отец Даку рассказал, покинет ли Мирлинд "Рубин" в зимнее трансферное окно

Фехми Даку, отец форварда "Рубина" Мирлинда Даку, рассказал о будущем своего сына.
Фото: ФК "Рубин"
"Возможен уход Даку этой зимой? Мирлинд остается в "Рубине", - цитирует Фехми Даку Sport24.

В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 10 миллионов евро, контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

