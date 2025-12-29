Черчесов назвал лучшего игрока в мире в 2025 году

"Его уже выбрали - Дембеле, я присоединяюсь. А так назвал бы еще трио полузащитников "ПСЖ" - Витинья, Невеш и Фабиан Руис. Это было сердцем команды, что заложило фундамент для всех побед", - сказал Черчесов Livesport.
Усман Дембеле стал игроком французского "ПСЖ" в августе 2023 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 100 миллионов евро.
В сентябре 2025 года Дембеле стал обладателем "Золотого мяча".
