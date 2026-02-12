В "Ахмате" высказались о возможном уходе Мансильи

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал информацию о возможной аренде нападающего Брайана Мансильи в "Пари НН".

Фото: ФК "Ахмат"

"Мы рассчитываем на Мансилью и не собираемся его отпускать. Он наша боевая единица", - передает слова Газзаева "Чемпионат"

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Ахмат" и "Пари НН" ведут переговоры об аренде игрока с правом выкупа.28-летний Мансилья присоединился к грозненскому клубу летом 2025 года и подписал трехлетний контракт. В этом сезоне аргентинский вингер принял участие в 19 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и отдал два результативных паса. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость нападающего в 1,5 млн евро.