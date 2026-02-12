Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

В "Ахмате" высказались о возможном уходе Мансильи

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал информацию о возможной аренде нападающего Брайана Мансильи в "Пари НН".
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы рассчитываем на Мансилью и не собираемся его отпускать. Он наша боевая единица", - передает слова Газзаева "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Ахмат" и "Пари НН" ведут переговоры об аренде игрока с правом выкупа.

28-летний Мансилья присоединился к грозненскому клубу летом 2025 года и подписал трехлетний контракт. В этом сезоне аргентинский вингер принял участие в 19 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и отдал два результативных паса. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость нападающего в 1,5 млн евро.

