"Динамо" сыграет с клубом Слуцкого на международном турнире

Московское "Динамо" после новогодних праздников проведёт матч против китайского "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.
Фото: ФК "Динамо"
Встреча станет частью нового международного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge. О предстоящем противостоянии сообщили в официальном телеграм-канале бело-голубых, сопроводив анонс необычной подводкой и отметив, что проект носит международный характер и объединяет футбольные культуры разных стран.

Отмечается, что матчи турнира пройдут 23 и 26 января, а имя второго китайского клуба будет объявлено позднее.

