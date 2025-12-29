"Динамо" сыграет с клубом Слуцкого на международном турнире

Московское " Динамо " после новогодних праздников проведёт матч против китайского "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Фото: ФК "Динамо"

Встреча станет частью нового международного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge. О предстоящем противостоянии сообщили в официальном телеграм-канале бело-голубых, сопроводив анонс необычной подводкой и отметив, что проект носит международный характер и объединяет футбольные культуры разных стран.



Отмечается, что матчи турнира пройдут 23 и 26 января, а имя второго китайского клуба будет объявлено позднее.

Шанхай Шэньхуа