"Мне он вообще не нравится": Аршавин раскритиковал игру Кейна

Экс-игрок " Зенита " Андрей Аршавин высказался о форварде "Баварии" Гарри Кейне.

Фото: ФК "Бавария"

Аршавин дал понять, что не разделяет всеобщего восхищения английским форвардом, несмотря на его впечатляющую статистику.



- Кейн лучший нападающий сейчас? Ну, для "Тоттенхэма" конечно. Холанд лучше. Но мне, если честно, вообще Кейн не нравится. Я даже удивляюсь, за счет чего он столько много забил. Он просто забивает. Я бы не сказал, что он может обыграть. Не сказал бы, что у него суперскорость, - сказал Аршавин на ютуб-канале Fonbet.



Англичанин выступает в немецком гранде с лета 2023 года, когда мюнхенский клуб выкупил его у "Тоттенхэма". За время игры в Германии форвард провёл 121 матч во всех турнирах, отметившись 115 забитыми мячами и 29 ассистами.



Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года.