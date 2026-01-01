Сычев назвал команду-феномен 2025 года

"Приятный сюрприз и феномен 2025 года – это "Балтика" во главе с Андреем Талалаевым, которая очень мощно ворвалась в Премьер-Лигу, достойно смотрится на фоне грандов и ничем им не уступает", - цитирует Сычева "Чемпионат".
Калининградская "Балтика" завершила первую часть сезона на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Андрея Талалаева набрала 35 очков в 18 прошедших турах и ушли на зимнюю паузу, отставая на пять баллов от первой строчки.
Напомним, в прошлом сезоне калининградцы выступали в Первой лиге.
Фото: ФК "Балтика"