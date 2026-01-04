"Играет в современный футбол". Белоус назвал команду, которая произвела на него впечатление

"Зенит" начал очень здорово, но на каком-то этапе чуть подсдулся. Но самое лучшее впечатление оставляет "Краснодар". Они наиболее сбалансированная команда, играющая в современный футбол, с хорошими лидерами", - цитирует Белоуса "Советский Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками в своем активе. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. До этого бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду был петербургский "Зенит".
Бывший генеральный директор футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус оценил игру "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"