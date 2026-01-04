"Я не уверен, что Карседо сможет привести "Спартак" к чемпионству в РПЛ. Несмотря на то, что Хуан является моим соотечественником, я не следил за его работой в "Пафосе". В любом случае, я желаю удачи спартаковским болельщикам и главное — терпения", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Напомним, что Хуан Карлос Карседо ранее был помощником Унаи Эмери - испанец в том числе работал с Эмери в московском "Спартаке". Также он был главным тренером испанских клубов "Ивиса" и "Реал Сарагоса".
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. В ноябре клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим его обязанности стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.
Рианчо: не уверен, что Карседо сможет привести "Спартак" к чемпионству
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых.
Фото: GETTY IMAGES