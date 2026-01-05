Первак: "Спартак" не сможет вернуться в борьбу за титул

По словам Первака, отставание "красно-белых" связано не столько с набранными очками, сколько с общим уровнем организации игры и внутренними процессами в клубе.
- Я думаю, что не смогут вернуться в борьбу за титул. Есть большая разница между командами, которые реально борются за первое место, и "Спартаком". Разница не в очках, а в организации игры и вообще в клубном формировании, - цитирует Первака "Советский спорт".
После 18 туров РПЛ "Спартак" располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков. От лидирующего "Краснодара" москвичей отделяют 11 баллов.
Чемпионат России возобновится в конце февраля. "Красно-белые" свой первый матч после перерыва проведут против "Сочи" - встреча пройдёт 1 марта.
Фото: ФК "Спартак"