Тихонов рассказал, почему не готов возглавить "Спартак" прямо сейчас

Легенда "Спартака" Андрей Тихонов признался, что не возглавил бы красно-белых на данном этапе своей карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Тихонова, любой специалист должен действительно отдавать себе отчет в том, может ли он тренировать большую команду, а не просто голословно об этом заявлять.

"Любой тренер должен соответствовать команде. У нас знаете, сколько тренеров говорят, что готовы тренировать "Спартак"? Но нужно понимать, способен ли ты на самом деле на такое.

Готов ли я тренировать "Спартак"? Нет. Любой тренер должен быть готов к большой команде. А не просто так говорить: "Я готов, я пойду!" — отметил Тихонов в беседе со Sport24.

5 января "Спартак" возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо. Последним отечественным специалистом, тренировавшим красно-белых, был Олег Кононов (2018–2019).

Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.

