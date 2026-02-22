Тихонов рассказал, почему не готов возглавить "Спартак" прямо сейчас

"Любой тренер должен соответствовать команде. У нас знаете, сколько тренеров говорят, что готовы тренировать "Спартак"? Но нужно понимать, способен ли ты на самом деле на такое.
Готов ли я тренировать "Спартак"? Нет. Любой тренер должен быть готов к большой команде. А не просто так говорить: "Я готов, я пойду!" — отметил Тихонов в беседе со Sport24.
5 января "Спартак" возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо. Последним отечественным специалистом, тренировавшим красно-белых, был Олег Кононов (2018–2019).
Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.