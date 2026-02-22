Кордоба рассказал, какие условия ему предлагал "Зенит"

"Все мы понимаем, что "Зенит" значит для этой лиги.
Мне предлагали очень высокую зарплату, бонусы и прочее. Но президент клуба приложил большие усилия, чтобы я остался здесь.
Я всегда буду благодарен ему и всему руководству за то отношение, которое я получил. Оно было невероятным, именно поэтому я остался", — сказал Кордоба в фильме "Краснодар. Путь к чемпионству".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с 2021 года. На данный момент в составе "быков" колумбиец провел 139 матчей, забил 70 мячей и отдал 33 результативные передачи, выиграв с командой чемпионат России сезона 2024/2025.
Контракт Кордобы с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.