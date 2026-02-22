Матчи Скрыть

Первак рассказал, чем ему нравится работа Челестини в ЦСКА

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился мнением о работе Фабио Челестини на посту главного тренера московского ЦСКА.
Швейцарский специалист возглавляет армейцев с начала сезона 2025/2026. По мнению Первака, видна работа Челестини с командой на перспективу.

"Мне нравится система работы Челестини.

Он пришел не на один день, как бывает у иностранцев, которые заработают и убегают. Видно, что Челестини видит перспективу, на нее и работает.

Делает два состава, которые должны отыграть календарный год без проблем. Он делает молодежный ЦСКА, в нем много русских, которых будут приглашать в сборную России", — отметил Первак в беседе с "Советским спортом".

Фабио Челестини начал свою карьеру в ЦСКА с победы в Суперкубке России. По итогам 18 туров чемпионата страны армейцы с 36 очками располагаются на 4 строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

В 19 туре ЦСКА сыграет в гостях с "Ахматом" (8-е место, 22 очка). Встреча состоится в следующее воскресенье, 1 марта. Начало — в 19:00 мск.

